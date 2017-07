Plus que deux dodos avant l’arrivée en ville des amuseurs publics!!! Le comité organisateur est fébrile de recevoir tout le monde! Les amuseurs ont hâte de voir petits et grands enfants pour leur démontrer leurs prouesses et les faire rigoler un bon coup! Le 29 juillet, ce sera définitivement la fête au Parc des Chenaux! Propagez la bonne nouvelle car ce sera GRATUIT!!! Il y aura même un chapiteau en cas de pluie!



Dès 13 h, Clopin Lanouille, Zamboni, Gino Lefakir, Patrik Kuffs, Brillant Lalumière, Drouille et bien d’autres saltimbanques professionnels envahiront le parc Des Chenaux afin de vous faire revivre la magie d’il y a 25 ans! Une scène sera aménagée pour des spectacles d’amuseurs en plus des amuseurs ambulants un peu partout dans le parc. Les visiteurs auront également accès à un coin des enfants, avec structures gonflables et maquilleuses. On annoncerait même une tempête de neige à 13h et à 17h… mais nul besoin de mettre vos pneus d’hiver pour nous rendre visite! La soirée se terminera avec le traditionnel feu d’artifice autour de l’étang! Concocté par FAE pyrotechnie, il devrait nous éblouir comme dans le bon vieux temps!



« Le focus sera sur les amuseurs, car ça a été notre créneau. Il s’agit d’un condensé du festival des amuseurs publics qui durera une journée seulement.» explique Pierre Catellier, le président fondateur qui a réuni un groupe de bénévoles pour recréer l’événement.



Quand à Josée Rioux, directrice générale du temps du festival, elle lance une invitation toute spéciale aux bénévoles qui ont participé aux nombreuses éditions. « Je les invite à venir nous voir près de la scène autour de 17h avec leur anciens chandails, chapeau ou autre article souvenir s’ils en ont car je sais que certains les ont conservés! »



Rappelons en terminant qu’il est possible de consulter la programmation et avoir plus d’information sur la page Facebook Amuseurs publics 2017 afin de vivre un 29 juillet pas comme les autres!