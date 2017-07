L’Histoire maritime de la Nouvelle-France!

Le Rendez-Vous des Coureurs des bois est de retour cette année pour sa 18e édition, qui se tiendra les 14, 15 et 16 juillet prochains au parc Antoine-Gauthier, du secteur de Pointe-du-Lac. L’évènement présentera une toute sorte d’activités pour toute la famille, dont la Grande Tablée des coureurs des bois, un banquet 4 services inspirés d’un livre de recettes réputé au 18e siècle, qui se déroulera au parc Antoine-Gauthier le 14 juillet 2017. Des spectacles et de l’animation seront offerts par la troupe de danse Dãltã et le 78e Régiment of foot Fraser Highlander lors du souper.

Pour une deuxième année, un concours de contes organisé le samedi soir. Il n’y a aucune thématique exigée. Ne ratez pas l’arrivée du bateau, symbole de notre passé et cérémonie clé de notre évènement, qui marquera le début des festivités. Ce festival attend cette année près de 9000 visiteurs durant la fin de semaine, qui viendront en apprendre davantage sur l’histoire de la colonisation du Québec et des us et coutumes de cette époque à travers les animations permanentes sur le site.