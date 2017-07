Le parc portuaire en mode festif pour accueillir les Grands Voiliers !

Un véritable village de fête prendra vie dans le parc portuaire de Trois-Rivières les 14, 15 et 16 juillet pour la venue des Grands Voiliers, soulignant le 150e anniversaire de la Confédération canadienne. Citoyens et touristes sont invités à prendre part aux célébrations!



Le comité organisateur a travaillé fort dans les derniers mois pour offrir une expérience complète à ceux qui se déplaceront pour venir admirer les six voiliers.



Les voiliers accosteront à Trois-Rivières à 16 h le 14 juillet. Les festivités débuteront ensuite à 18 h avec l’animation de la rue Des Forges et les chants marins au parc portuaire.



Défilé des coureurs des bois, démonstration de la Milice coloniale, numéros de cornemuse, animation historique et personnages ambulants sont quelques-unes des activités qui animeront le parc portuaire tout au long de la fin de semaine. Ajoutons à cela les spectacles sur la scène du parc portuaire; chants marins, zone jazz, conteur de légendes, musique nationale de la Marine Royale Canadienne, etc.



Ceux qui se seront déplacés pour cette célébration maritime pourront également admirer le bateau de croisière MS Europa, qui sera de passage le samedi de 14 h à 22 h.



Montez à bord!

Les visiteurs auront l’unique chance de monter à bord des impressionnants voiliers, samedi et dimanche de 13 h à 17 h. La frégate NCSM Toronto ouvrira ses portes également, samedi et dimanche de 10 h à 15 h. À noter qu’une fouille des sacs sera effectuée pour le bon déroulement des visites. Il est recommandé de porter des souliers à talons plats.



Invitation pour les deux rives

La navette fluviale Bécancour–Trois-Rivières sera en service de 9 h à 15 h 30 samedi et dimanche, permettant donc aux curieux de la rive-sud de venir profiter des festivités. Les gens de Trois-Rivières pourront tout autant se laisser tenter par une balade sur le St-Laurent en compagnie des Grands Voiliers.



Pour connaître la programmation complète de l’événement : http://www.tourismetroisrivieres.com/fr/croisieres



À propos du Rendez-vous 2017

40 grands voiliers navigueront en eaux canadiennes afin de souligner le 150e anniversaire de la Confédération canadienne en 2017. 35 escales sont prévues dans des ports canadiens. Tous les voiliers convergeront vers Québec pour la fin de ce parcours fluvial.