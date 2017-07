Aigles: Jeremy Kehrt prend sa retraite

Le lanceur Jeremy Kehrt a pris la décision de mettre un terme à sa carrière professionnelle. L’athlète de 31 ans, qui a fait ses débuts en 2008 avec l’organisation des Red Sox de Boston, a partagé sa décision avec le gérant des Aigles, TJ Stanton, quelques jours à la suite de son départ de vendredi dernier contre les Boulders de Rockland. Kehrt rejoindra sa famille qui attend un deuxième enfant dans les prochains mois.

En 32 manches et deux tiers de travail cette saison, Kehrt a maintenu une moyenne de points mérités de 6.89 et récolté deux victoires en six départs. Rappelons que le droitier a raté les deux premières semaines de la campagne en raison d’une blessure subie pendant le camp d’entrainement.

Le départ de Kehrt laisse l’un des quatre casiers de joueur vétéran disponible. Stanton devrait confirmer d’ici les dix prochains jours la signature d’un nouveau joueur d’expérience.