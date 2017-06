Montez à bord pour la 3e saison de la navette fluviale !

La navette fluviale reliant la rive-nord à la rive-sud est de retour pour une troisième année consécutive cet été. Le maire de la Ville de Bécancour, M. Jean-Guy Dubois ainsi que M. Yves Lévesque, maire de la Ville de Trois-Rivières, procèdaient hier à l’inauguration de cette nouvelle saison.

Grande nouveauté cette année : la navette revient tous les samedis et dimanches de l’été, et ce, jusqu’au week-end de la fête du Travail; ce qui vient plus que doubler l’offre de service de 2016.

Effectivement avec un achalandage de près de 1 200 personnes en huit jours d’opération, la dernière saison s’est avérée un fort succès! Devant ce constat, les deux municipalités ont donc bonifié le service en souhaitant que cette navette inter rives devienne un mode de transport favorisant et bonifiant le tourisme régional des deux villes.

Les plaisanciers pourront monter à bord de cette navette au quai de Sainte-Angèle ou au Port de Trois‑Rivières, au kiosque des Croisières AML. Les traversées se tiendront tous les samedis et dimanches du 1er juillet au 3 septembre 2017, à raison de trois allers-retours par jour.

LES SAMEDIS ET DIMANCHES

10 : 15 • Trois-Rivières > Sainte-Angèle

10 : 30 • Sainte-Angèle > Trois-Rivières

13 : 15 • Trois-Rivières > Sainte-Angèle

13 : 30 • Sainte-Angèle > Trois-Rivières

17 : 45 • Trois-Rivières > Sainte-Angèle

18 : 00 • Sainte-Angèle > Trois-Rivières

TARIFICATION

Les coûts par personne seront de 5 $ taxes incluses pour un aller simple et de 8 $ taxes incluses pour un aller-retour. La navette sera gratuite pour les enfants de 6 ans et moins.

Les vélos y seront acceptés sans frais supplémentaires.



Ceux qui traverseront du côté bécancourois pourront gravir la tour d’observation du Quai de Sainte-Angèle récemment inaugurée. Les nombreuses options de pistes cyclables, ainsi que la présence de l’autobus touristique (tour guidé du territoire) font aussi partie de l’offre touristique. Pour les amateurs de bières artisanales, gageons que la toute nouvelle micro-brasserie à proximité du quai, le Quai du Brasseur, attirera son lot de visiteurs !

Du côté trifluvien, l’exposition du Musée québécois de culture populaire, Notre Far West, tiendra la vedette cet été, tout comme la Biennale internationale d’estampes contemporaines qui se tiendra dans de multiples lieux du centre-ville. Les visiteurs pourront aussi déguster de délicieux repas dans les nombreux restaurants et pubs. Bien entendu, l’animation de rue avec week-ends thématiques sera à nouveau présentée cet été pour le plaisir des familles !

Les outils promotionnels liés à la navette fluviale et informations sont disponibles aux bureaux touristiques de Trois-Rivières et Bécancour, ainsi qu’au kiosque des Croisières AML.

Les villes de Bécancour et Trois-Rivières n’en sont pas à leurs premières actions communes. Rappelons que de nombreuses actions en développement économique ont été réalisées depuis deux ans entre les municipalités, notamment la signature d’une entente avec Innovation Développement Économique de Trois-Rivières, la tenue du Salon de l’emploi et plusieurs activités de réseautage.