De belles nouveautés à Boréalis!

La Corporation de développement culturel de Trois-Rivières est fière de dévoiler deux belles nouveautés qui arrivent à Boréalis pour la saison estivale 2017. Toujours désireux d’améliorer son offre, le musée a aménagé un espace pour les tout-petits en plein cœur de son exposition permanente et a bonifié son exposition temporaire avec une visite audioguidée.

LES PETITS COPEAUX - ESPACE 0-8 ANS

Continuellement animé par le souci de plaire à l’ensemble de la famille, Boréalis ajoute à son offre jeunesse une aire consacrée aux tout-petits : Les petits copeaux – Espace 0-8 ans. Ce nouvel espace permettra donc au musée de mieux accommoder les familles tout en divertissant les enfants de tous âges.

Cet environnement ludique est situé en plein cœur du musée et est accessible en tout temps, même en cours de visite. Les enfants accompagnés d’un parent y sont invités à enjoliver une murale de leurs dessins, à développer leurs habiletés motrices par le biais de différents jeux muraux et à se détendre dans le coin lecture. À l’image du musée, cet espace dédié à la petite enfance recrée un petit camp de bûcherons dans la forêt boréale et vise à offrir aux familles une expérience plus confortable.

VISITE AUDIOGUIDÉE DE L’EXPOSITION MÉMOIRES D’OUVRIERS

Boréalis vous propose cet été une visite audioguidée de son exposition extérieure Mémoires d’ouvriers. Les voix d’anciens travailleurs de la CIP vous guideront et vous plongeront dans l’ambiance qui habitait l’usine autrefois. Malgré le caractère exigeant de leur métier, ils sauront vous raconter des anecdotes sur les plaisanteries et les tours auxquels se livraient les employés, ainsi que sur l’esprit de camaraderie et de famille qui régnait à l’usine.

Cette visite audioguidée permettra aux visiteurs de mieux saisir l’essence de l’exposition. Bercés par les histoires des travailleurs, ils auront l’occasion de découvrir sous un nouvel angle à quoi ressemblait l’environnement de la CIP à l’époque. À noter que la visite libre et la visite audioguidée de l’exposition sont toutes deux offertes gratuitement afin que tout un chacun puisse profiter de cette expérience.

Cette visite audioguidée de 15 minutes est offerte en deux versions, soit le « quart » de jour et le « quart » de nuit. Elle est par ailleurs accessible gratuitement en téléchargement depuis le site Internet de Boréalis ou via les audioguides du musée.



Cliquez sur le lien suivant pour télécharger la visite : http://www.borealis3r.ca/expositions/temporaire/memoires-d-ouvriers/