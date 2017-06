Les élèves de l’école Marie-Immaculée de l’école Belle-Vallée amorceront l’année scolaire 2017-2018 au centre communautaire

Les parents des élèves de l’école Marie-Immaculée de l’école Belle-Vallée ont reçu la confirmation écrite, par la directrice, madame Martine Paquin, que les élèves amorceront leur année scolaire 2017-2018 au centre communautaire de la municipalité.

Comme les derniers relevés géodésiques ont été réalisés à la mi-juin sur le bâtiment, le rapport des ingénieurs sera remis à la Commission scolaire durant la période estivale, soit au courant du mois de juillet. Avec les conclusions du rapport, il sera possible d’identifier les mesures correctives à prendre. C’est donc en septembre, lors de la rencontre de parents, que les conclusions du rapport d’expertise seront présentées.

On se rappellera qu’à la suite de l’apparition de nouvelles fissures dans les plafonds et planchers de l’école Marie-Immaculée, les parents des élèves avaient été invités à une rencontre d’information le 16 février dernier par la direction de l’école et les dirigeants de la commission scolaire afin d’expliquer la situation ainsi que la proposition de pistes de solution pour le déplacement des élèves.



Dès les premiers jours qui ont suivi l’apparition des nouvelles fissures, un mandat a été confié à une firme d’ingénieurs afin de réaliser des relevés géodésiques et une expertise structurale.