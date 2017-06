Une saison touristique animée à Trois-Rivières !

C’est avec beaucoup de fébrilité que l’équipe du tourisme d’Innovation et Développement économique Trois-Rivières a lancé la saison touristique estivale hier après-midi, en présence de ses partenaires touristiques, au Musée québécois de culture populaire. Un été qui s’annonce occupé et animé dans une ville réputée pour son intensité au pied carré!



Tout l’été, Trois-Rivières et son centre-ville s’anime! Clowns, acrobates, caricaturistes ou maquilleurs se partageront les quelques scènes dispersées à travers le centre-ville. Les nombreux festivals qui prennent place tout au long de l’été amèneront des milliers de touristes et animeront la ville tout au long de l’été. « L’offre touristique est très diversifiée à Trois-Rivières. Pendant que nous sommes dans de bonnes années, j’aime rappeler qu’il est temps de créer des partenariats, de travailler en concertation et de bonifier notre offre pour continuer d’assurer notre avenir » souligne le coordonnateur au tourisme, Daniel Rioux.



Christine Beaulieu, une ambassadrice de choix Cette année, la comédienne québécoise Christine Beaulieu a accepté avec plaisir de devenir l’ambassadrice touristique de Trois-Rivières; « Il se passe vraiment quelque chose de beau dans ma ville natale! Le centreville de Trois-Rivières s'est complètement revitalisé ces dernières années. Je suis touchée de constater que ce sont maintenant des gens de ma génération, dont certains sont des amis d'enfance, des gens avec qui je suis allée à l'école, qui se retrouvent à la tête d'entreprises qui font vibrer la ville d'une toute nouvelle manière. Les restaurants, les bars, les petites boutiques, les musées et les théâtres sont menés par des Trifluviens inspirés qui me donnent le goût chaque fois de revenir chez moi. »



Une campagne pour séduire les touristes Une campagne marketing importante se déploiera tout au long de l’été dans les grands médias : à la télévision, en relations de presse et en numérique.

Un budget de 250 000 $ sera consacré à cette vaste offensive promotionnelle pour assurer la promotion de la destination.



Le Bureau d’information touristique, un incontournable L’équipe du tourisme continue de faciliter la visite des touristes en proposant des outils agréables et faciles d’utilisation pour découvrir les trésors cachés de Trois-Rivières : la Carte musées donnant accès à 15 attractions touristiques pour 30 $, le plan de ville, le guide des circuits, l’autobus touristique et la carte vélo sont les meilleurs alliés pour ne rien manquer des différents attraits! Tous ces outils sont disponibles lors d’une visite au Bureau d’information touristique, situé sur la rue NotreDame Centre. Le Bureau connaît d’ailleurs une hausse d’achalandage continuelle malgré l’omniprésence du numérique. Depuis 2014, l’achalandage a augmenté de 34 %.