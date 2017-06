Inauguration du parc-école des Grès

Les élèves et le personnel de l’école des Grès de l’école Ami-Joie-et-des-Grès ont procédé à l’inauguration officielle de leur nouvelle aire de jeux. Un projet qui s’est réalisé grâce à la mesure Embellissement des cours d’école du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur, en collaboration avec la Commission scolaire du Chemin-du-Roy, la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès et plusieurs partenaires du milieu.



Faits saillants

• L’aménagement du parc-école représente un investissement total de 96 603 $ :

o 25 000 $ du ministère

o 25 000 $ de la Commission scolaire

o 15 000 $ de la municipalité

o 25 830 $ de l’école

o 5 773 $ de la Caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie



• Les travaux effectués sont la création de jeux au sol, l’installation d’un module de jeu et de balançoires, création d’un coin repos avec tables et petits toits, aménagement d’un terrain de soccer gazonné avec de nouveaux buts, ajout de paniers de basketball et installation d’une clôture sécuritaire.



• Cette cour d’école est fréquentée par les élèves des classes de maternelle et 1re année ainsi que les enfants fréquentant le service de garde



• L’école Ami-Joie-et-des-Grès compte 360 élèves de la maternelle à la 6e année, 252 élèves à l’école Ami-Joie et 108 à l’école des Grès.



Citations

« Grâce à l’implication de la municipalité, de la Commission scolaire et de généreux partenaires de la communauté, dont la Caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie, nous avons une cour d’école qui contribue à augmenter le niveau d’activité physique de nos élèves, les invitant à courir, grimper et bouger dans un environnement sécuritaire. » France Beaudry, directrice de l’école Ami-Joie-et-des-Grès



« Je suis heureux de constater la mobilisation de la communauté envers son école afin d’offrir aux jeunes et leur famille des installations qui leur permettent de bouger et qui dynamisent le milieu. » Claude Lessard, président de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy



Sur la photo:

Entourée de deux élèves, l’enseignante responsable du projet madame Guylaine Lemay, le maire de Saint-Étienne-des-Grès, monsieur Robert Landry, monsieur Claude Lessard président de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy, monsieur Gilles Isabelle, commissaire du secteur, madame France Beaudry, directrice de l’école, madame Lucille Tessier de la Caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie et monsieur Gaëtan Léveillé, conseiller municipal.