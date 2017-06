Le Groupe Jean Coutu honore des employés de la Mauricie

Plusieurs employés des succursales Jean Coutu de la région de la Mauricie ont été honorés hier soir pour avoir offert un service à la clientèle exemplaire. Pendant cette soirée reconnaissance qui avait lieu à l'Hôtel Montfort à Nicolet, les récipiendaires ont reçu une épinglette Club de l’excellence pour l’obtention de dix notes parfaites cumulatives suite à des évaluations rigoureuses. Mme Sophie Bergeron, pharmacienne, ainsi que Mme Christine Léger, pharmacienne propriétaire, ont pour leur part rejoint l’Élite du Club de l’excellence pour l’obtention de 25 notes parfaites.



« Au Groupe Jean Coutu, nous sommes soucieux du service à la clientèle offert dans chaque succursale du réseau PJC Jean Coutu. C’est pourquoi nous considérons qu’il est important de souligner la réussite et l’excellence du service offert par les employés », explique François J. Coutu, président et chef de la direction du Groupe Jean Coutu, qui a tenu à féliciter personnellement les employés.



Des clients-mystères visitent régulièrement les succursales du réseau PJC Jean Coutu afin d’évaluer le service à la clientèle rendu par chaque département. Lorsque toutes les normes d’évaluation sont respectées, l’employé reçoit une note parfaite pour l’excellence de son service et celui-ci est souligné dans le cadre de cet événement annuel intitulé Distinction Service.

Photo 1 :

Réjeanne Monie, PJC 18, Trois-Rivières

François J. Coutu, président et chef de la direction du Groupe Jean Coutu

Élise Thiffault, PJC 33, Trois-Rivières

Francine Trahan, PJC 259, Trois-Rivières

Serge Mailhot, PJC 274, Trois-Rivières

Joanie H. Landry, PJC 284, Shawinigan

Alexandre Dupont, PJC 295, Shawinigan Sud

France Miller, PJC 295, Shawinigan Sud

Daniel Duchesne, PJC 481, Trois-Rivières



Photo 2 :

Élite du Club de l’excellence

Christine Léger, PJC 229, Nicolet

Sophie Bergeron, PJC 229, Nicolet