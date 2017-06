Un placottoir urbain au centre-ville!

Le comité Action centre-ville a procédé à l’inauguration officielle d’un nouvel aménagement au centre-ville. En effet, un placottoir urbain a été installé à l’espace Badeaux et est le résultat concret de la concertation entre la Ville de Trois-Rivières, Innovation et Développement économique Trois-Rivières (IDE Trois-Rivières), la Société de développement économique du centre-ville de Trois-Rivières (SDC Centre-ville Trois-Rivières), la Corporation de développement culturel de Trois-Rivières et la Corporation des événements de Trois-Rivières.



Quand l’art et l’urbanisme se rencontrent

Le placottoir, qui s’inscrit dans une démarche d’urbanisme tactique, se veut un lieu éphémère de rencontre et d’échanges offert à la population. Le projet vise à dynamiser et rendre accessible au public un espace où le mobilier urbain et les interventions artistiques cohabitent. D’un point de vue esthétique, le projet présente une approche graphique influencée par le S t r e e t A r t (couleurs contrastées, répétitions de motifs et pochoirs). Il était aussi important de conserver une ambiance de détente pour créer un oasis de repos pour les gens qui côtoient ce lieu au quotidien, tel un porte-voix de la nature qui interrompt le rythme et la cadence des activités urbaines.



La portion artistique du projet est réalisée par l’artiste Marie-Jeanne Decoste en lien avec son triptyque qui est à l’espace Badeaux depuis 2016. Aménagement modeste et éphémère, le mobilier du placottoir a quant à lui été réalisé par les étudiants en charpenterie-menuiserie du Centre de formation professionnelle Qualitech.



Animation du placottoir

L’espace Badeaux sera également enrichi par des bands variés et provenant en bonne partie de la région de la Mauricie, une initiative de la Corporation des événements de Trois-Rivières dans le cadre de l’Animation estivale du centre-ville. Une formule chaleureuse et rassembleuse où on aura la chance de se réapproprier cet espace. Tous les vendredis et samedis soirs dès le 16 juin, vous pourrez y voir des performances jazz, rockabilly, reggae, folk, traditionnel, pop, funk ainsi que de la musique du monde.