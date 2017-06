Inauguration du parc-école Marguerite-Bourgeois

C’est avec fierté que le directeur par intérim de l’école MargueriteBourgeois, M. Dominic Fillion, a inauguré le tout nouveau parc-école en présence du maire de la Ville de Trois-Rivières, M. Yves Lévesque et du président de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy, M. Claude Lessard.

Un investissement de 100 000 $ soutenu par la communauté

Ce projet s’est réalisé grâce à la mesure Embellissement des cours d’école du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur, visant à financer des projets d’embellissement de l’extérieur des écoles qui incluent la participation de la communauté. Pour l’école Marguerite-Bourgeois, l’investissement de 100 000$ s’est réparti de façon équitable entre le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur, la ville de Trois-Rivières, la Commission scolaire du Chemin-du-Roy et l’école.

L’équipe-école a pu compter sur la grande collaboration des familles lors de diverses levées de fonds et aussi sur la grande générosité de l’équipe cycliste 100% filles chiropratique.com pour amasser sa portion d’investissement. En effet, cette équipe du Grand défi Pierre Lavoie avait parrainé l’établissement, lors de l’édition 2015, en versant une somme de 10 000 $.



Entretenir le goût de bouger des jeunes

Les enfants bénéficient de ces structures avec leurs familles, tant à l’école que dans leurs temps de loisirs. Maintenant, les quelque 185 élèves et les citoyens du quartier peuvent compter sur une nouvelle aire de balançoires, un module de type grimpeur pour les petits, un module de jeu de corde, un nouveau carré de sable ainsi que de nouveaux buts de soccer. De plus, des zones de pelouse ont été refaites, l’ajout d’une nouvelle table et d’un banc et du sable tamisé a été ajouté dans l’aire de jeux.

Grâce à ce nouvel aménagement de la cour, les enfants peuvent faire le plein d’énergie à l’extérieur en bougeant et en jouant avec leurs amis.



Sur la photo:

En compagnie d’élèves et de quelques membres de l’équipe 100% filles chiropratique.com, le directeur général adjoint de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy, Laurent Cabana, le président de la Commission scolaire, Claude Lessard, le directeur par intérim et l’ancienne directrice adjointe de l’école Marguerite-Bourgeois, Dominic Fillion et Suzanne Gélinas, le maire de Trois-Rivières, Yves Lévesque, le commissaire du secteur, Patrick Charlebois et le président du Conseil d’établissement Mathieu Godon.