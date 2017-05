La journée familiale par excellence : 12e édition de la journée de l’arbre à Bécancour

La 12e édition de la Journée de l’arbre de la Ville de Bécancour se tiendra le 27 mai prochain de 10 h à 16 h à l’école primaire Despins, située dans le secteur Sainte-Gertrude. Cette journée axée sur la nature sera complètement gratuite et aura pour thématique un marché de découvertes (denrées et produits artisanaux régionaux).



De 10 h à 16 h, de nombreux exposants seront sur place afin de vous démontrer leur savoir-faire et de promouvoir leurs produits.

Comme à chaque année, des milliers d’arbres seront donnés. Les spécialistes du Groupement forestier Nicolet-Yamaska, du Syndicat des producteurs de bois du Centre-du-Québec et du MAPAQ vous conseilleront quant au choix de vos arbres tout en respectant les normes et les dimensions de votre terrain.



Le clou du spectacle !

Pour les enfants, il y aura des ateliers de maquillage, des jeux d’adresse et de nombreux modules gonflables. Cette année, en collaboration avec DIFFUSIONS PLEIN SUD, le comité organisateur de la Journée de l’arbre vous offre le spectacle pour enfant; Bill Bestiole ! Ce spectacle interactif et musical se tiendra le 13 h 30 à 14 h 30. Les tout-petits y apprendront notamment à reconnaître la vraie nature des insectes et autres bestioles ainsi que leur important rôle écologique.



Des actions concrètes !

Depuis plusieurs mois, un comité réunissant organismes, représentants municipaux et associations, travaille ardemment à la réalisation d’un Plan de protection et de mise en valeur des arbres et des boisés urbains qui servira à la construction d’une éventuelle Politique de l’arbre bécancouroise. Ainsi, un premier projet pilote verra le jour le 27 mai lors de la Journée de l’arbre.



Effectivement, la Ville de Bécancour mettra en vente de superbes variétés d’arbres de bonne taille à un coût réduit de 60 %. Les citoyens intéressés peuvent donc se présenter sur place pour acquérir ou réserver ces espèces : tilia (tilleul) cordata «Corinthian», Acer (érable) Ginnala, Ginkgo Biloba «Princeton sentry», Acer Rubrum «Red Rocket», Pyrus (poirier) «Prairie Gem» et Malus (pommetier «Dolgo». De nombreuses autres actions sont à venir dans le cadre de l’élaboration de ce Plan; dont la plantation de plusieurs arbres au cœur du stationnement de l’hôtel de ville afin de contrer les ilots de chaleur.



Un service de cantine sera offert.

Sur la photo:

Raymond St-Onge, conseiller, Ville de Bécancour

Manon Gladu, régisseur en loisirs, Ville de Bécancour

Diane Bégin, chef d’équipe horticulture, Ville de Bécancour

Jean-Guy Dubois, maire, Ville de Bécancour