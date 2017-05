Le RibFest de Trois-Rivières est de retour !

Le Club Kiwanis de Trois-Rivières est heureux de présenter la 2e édition du RibFest de Trois-Rivières. L’événement se produira la fin de semaine du 2 au 4 juin 2017 au Parc portuaire de Trois-Rivières à partir de 11 h. L’entrée sur le site est gratuite, les gens seront cependant invités à offrir une contribution volontaire. L’an dernier, ce sont 10 000 $ qui ont été recueillis pour la cause, alors que l’événement a attiré plus du double du nombre de visiteurs attendus.



« Nous sommes très heureux d’être associés au Ribfest. Le Club Kiwanis soutient les jeunes de la Ville et les sommes amassées par cet événement nous permettront de poursuivre notre mission. Nous remercions l’organisation de leur soutien », souligne avec enthousiasme madame Caroline Doucet, présidente du Club Kiwanis de Trois-Rivières.



UNE PROGRAMMATION POUR LES GOURMANDS

Tout au long de la fin de semaine, les festivaliers pourront déguster des côtes levées préparées sur place par quatre « ribbers ». Parmi les maîtres du barbecue qui ont confirmé leur présence, on retrouve notamment le gagnant des meilleurs côtes levées de l’édition 2016 : Uncle Sam’s BBQ. Durant la fin de semaine, il sera aussi possible de participer au concours de mangeur de porc effiloché. De plus, un panel de juges sera formé pour déterminer le meilleur poulet et le meilleur porc effiloché parmi les restaurateurs présents cette année.



L’objectif derrière le Ribfest est d’apporter une nouvelle offre aux festivaliers et de faire rayonner la ville de Trois-Rivières en impliquant des commerçants régionaux. La microbrasserie Le Trou du Diable et la Distillerie Mariana seront quelques-uns des commerces de la région présents à l’événement. Il y aura également un accès gratuit à la zone familiale comprenant des jeux gonflables pour les enfants, ainsi que du théâtre de rue.



L’événement fera aussi place à des prestations musicales, entre autres avec les Mallèchés, Devil’s Hot Rod et d’autres chansonniers au cours de la fin de semaine. Il y aura aussi un hommage à Weezer le samedi 3 juin offert par le groupe The Sweaters et un spectacle de Personnages en fête proposé aux familles le dimanche 4 juin en après-midi.





DÎNER CORPORATIF, PRÉSENTÉ PAR LE MAG2000

En nouveauté, on propose aux entreprises de réserver leur place au dîner corporatif du vendredi 2 juin présenté par le magazine MAG2000. Les gens d’affaires sont invités à venir donner le coup d’envoi du 2e RibFest de 11 h 30 à 16 h 30.



Les personnes intéressées par le rendez-vous familial peuvent consulter dès maintenant la page Facebook de l’événement pour tous les détails.