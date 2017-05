Souper aux homards 2017 de la Maison Grandi-Ose

La Maison Grandi-Ose organise un souper aux homards le samedi 20 mai 2017 à 18 h 30. Sous la présidence d’honneur de M. Maurice Tanguay, cette activité majeure de financement se tiendra à la Bâtisse Industrielle de Trois-Rivières; son objectif est de recueillir 30 000 $. Cette soirée a pour but, d’une part, de faire connaître les services offerts, d’autre part, de collecter des fonds nécessaires au soutien de la mission de l’organisme.



« Cette soirée est très importante pour la Maison Grandi-Ose. En tant que petit organisme, le souper aux homards est notre principale campagne de financement, donc nous devons nous assurer que la vente de billets soit proactive et que la soirée soit appréciée par les convives » affirme Alexandra Carvajal la directrice par intérim de la Maison Grandi-Ose.



La Maison Grandi-Ose est un organisme à but non lucratif qui se consacre aux enfants et adultes vivant avec des handicaps physiques, intellectuels ou avec un trouble du spectre de l’autisme. Notre mission est d’offrir l’accessibilité à des services de loisirs adaptés et du répit aux familles, et ce en Mauricie et au Centre-du-Québec.



La Fondation Mauricie Tanguay aide les enfants handicapés de tout l’Est-du-Québec en posant des gestes concrets directement auprès des familles ou auprès d’organismes qui les appuient.