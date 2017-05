Pointe-du-Lac se mobilise pour la deuxième édition du Rallye des bonnes causes !

C’est au Centre d’éducation populaire de Pointe-du-Lac qu’une conférence de presse a eu lieu afin d’annoncer la deuxième édition de l’événement Rallye des bonnes causes. Il s’agit d’une initiative concertée entre trois partenaires organisateurs de Pointe-du-Lac : le Centre d’éducation populaire de Pointe-du-Lac, l’école de Pointe-du-Lac qui participe au profit de Leucan Mauricie et Plein Air Ville-Joie.



L’événement aura lieu cette année le samedi 27 mai prochain entre 7h et 15h à nouveau sous la présidence d’honneur de Monsieur François Bélisle, Conseiller municipal pour le District de Pointedu-Lac à Trois-Rivières. Il se décline cette année par une vente de garage qui se déroulera sur deux sites d’accueil soit : dans le stationnement de l’école Beau-Soleil, au 101 rue Élisabeth-Guay, sur le terrain et stationnement du Centre d’éducation populaire de Pointe-du-Lac et par une journée porte ouverte sur le site de Plein air Ville-Joie au 11441 Rue Notre Dame O, où il y aura de l’animation et toutes sortes d’activités pour la famille. Plaisir, rencontre et revalorisation d’articles seront au rendez-vous. Il sera possible de manger aux trois endroits au profit des causes. Nous invitons aussi les participants à faire (marche ou vélo) la boucle de 5 km menant d’un site à l’autre. L’événement sera tenu beau temps, mauvais temps.



«Je suis heureux de pouvoir soutenir l’implication d’organisations locales qui mettent en place un événement afin de promouvoir le District de Pointe-du-Lac, et ce, pour de bonnes causes» a souligné François Bélisle, Président d’honneur et Conseiller municipal pour le District de Pointe-du-Lac.



«Nous voulions apporter une plus-value à l’événement cette année, nous sommes donc allé chercher quelques prix de participation offerts gracieusement par des entreprises locales pour les gens qui seront présents. Un kiosque du Rallye des bonnes causes sera sur place à l’École Beau Soleil afin de donner de l’information et recueillir les inscriptions pour le tirage» mentionne Simon Adams, membre du comité organisateur de l’événement et bénévole pour Leucan.



«Cette année, nous voulions mettre encore plus en valeur notre site, ses activités et nouveautés ainsi que nos partenaires en effectuant une porte ouverte animée avec eux. Plusieurs activités gratuites pour toute la famille pourront être effectuées sur place, telles la visite des bâtiments, de l’escalade, de la tyrolienne, du rabaska, de la planche à pagaie, sentier avec approche ludique expérientielle et même des initiations de kite avec notre partenaire Wax kitesurf, etc.» souligne Philippe Roy, Directeur général de Plein Air Ville-Joie.



Pour la vente de garage, les tables sont en vente au prix de 15$ ou 25$ pour deux tables avant le 25 mai dans chacun des deux organismes mentionnés précédemment.