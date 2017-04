Le Premier Ministre Philippe Couillard célèbre l’agriculture et l’agroalimentaire mauriciens

Présenté par Desjardins Entreprises et le Plan de développement de l’agriculture et de l’agroalimentaire de la Mauricie (PDAAM), le Gala Gens de Terre & Saveurs a consacré pas moins de 21 finalistes et 13 lauréats lors de cet événement aux saveurs régionales. Sous l’égide de la Fédération de l’UPA de la Mauricie, c’est plus de 250 acteurs des milieux agricoles et agroalimentaires ainsi que de nombreux dignitaires qui se sont donné rendez-vous pour célébrer la contribution des entreprises et des artisans de la Mauricie.

« Quel plaisir de partager tous ensemble les succès des entreprises de chez nous! Plus encore, cet événement unique reconnaît le plein apport économique de notre agriculture qui, en amont d’une chaîne lucrative d’entreprises de transformation, de distributeurs, de détaillants et d’artistes culinaires, mettent en scène nos produits de la terre », s’est exclamé Jean-Marie Giguère, président de l’UPA Mauricie en ouverture de soirée.

Le gala a également été teinté de la présence du premier ministre Philippe Couillard qui a offert, devant un auditoire attentif, une allocution bien sentie sur la contribution de nos bâtisseurs agricoles et agroalimentaires. Il s’est d’ailleurs fait un devoir de féliciter les finalistes et lauréats pour leur passion et détermination; « ces qualités qui propulsent nos entreprises vers l’excellence et contribuent au développement économique du Québec ». L’émotion était palpable lorsque, des mains du premier ministre, l’agriculteur d’exception, Claude Gagnon de La Tuque, et l’agricultrice d’exception, Rachel Trépanier de Saint-Séverin, ont reçu leur prix des mains du premier ministre.

M. Couillard a profité de sa tribune pour réaffirmer son appui à l’égard de la gestion de l’offre, un modèle mis à mal récemment par le président américain, Donald Trump : « Nous sommes – et je suis – des partisans indéfectibles de la gestion de l’offre. Pas pour défendre un système, mais pour défendre un mode de vie. Ce n’est pas nous le problème, c’est votre surproduction. Ça, c’est votre problème », en faisant référence aux producteurs au sud de la frontière.

Célébrer l’excellence de l’agriculture et de l’agroalimentaire

« La Mauricie regorge d’entrepreneurs, de producteurs et d’artisans du domaine agricole et agroalimentaire qui lui permettent de rayonner et de s’épanouir bien au-delà de ses frontières. Le Gala Gens de Terre & Saveurs permet de reconnaître le travail et la détermination de ces créateurs de richesses. C’est une fierté pour Desjardins d’être témoin et complice des belles réalisations des producteurs et des gens d’affaires d’ici. », a d’ailleurs souligné monsieur Denis Marcoux, vice-président régional Mauricie chez Desjardins et partenaire majeur de l’événement.

Cette année encore, le coquetel a donné lieu à un sympathique combat des chefs mettant en scène la chef Nathalie Ricard de La Pousse Santé, à son rival du moment, le chef Alain Garceau de la Pâtisserie Le Palais. Leur défi : servir deux amuse-gueules de leur cru, concoctés d’un minimum de deux produits régionaux. Les convives étaient invités à voter pour leur bouchée préférée. C’est ainsi que le choix s’est arrêté sur le un saucisson du Bedon Rond garni de sa crème de marron vanillée sur pain naan du chef Garceau.

Robert Lalonde s’est également exprimé à titre de président et au nom de ses collègues du comité directeur du Plan de développement de l’agriculture et de l’agroalimentaire de la Mauricie. « Le PDAAM est la première entente sectorielle qui s’inscrit en cohérence avec la nouvelle gouvernance municipale et c’est une première au Québec. À ce titre, nous sommes heureux de contribuer à cet événement qui souligne l’apport, dans nos territoires respectifs, de producteurs et d’entrepreneurs allumés, dynamiques et créatifs ».

À propos du Gala des Gens de Terre & Saveurs de la Mauricie

Né de la concertation des partenaires du milieu agricole et agroalimentaire de la Mauricie, le Gala Gens de Terre & Saveurs de la Mauricie est réalisé dorénavant par la Fédération de l’UPA de la Mauricie. Cet événement ne serait possible sans la participation des partenaires financiers et collaborateurs : Desjardins Entreprises, le Plan de développement de l’agriculture et de l’agroalimentaire de la Mauricie (PDAAM), La Coop, les députés de la Mauricie à l’Assemblée nationale, Metro Plus Fournier, Rouge FM, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, Tourisme Mauricie, les Sociétés d’aide au développement des collectivités (SADC) et Centre d’aide aux entreprises (CAE) de la Mauricie, la MRC de Maskinongé, Les Machineries Pronovost, Promutuel Assurance, Trois-Rivières Ford, Maski Ford & Lincoln de Trois-Rivières ainsi que de nombreux autres commanditaires. La réussite d’un événement d’une telle envergure ne serait d’ailleurs pas possible sans la précieuse collaboration des membres du comité organisateur.