Dévoilement des finalistes des 24e Grands Prix culturels de Trois-Rivières

La Ville de Trois-Rivières et la Corporation de développement culturel de Trois-Rivières sont heureuses de dévoiler les finalistes des 24e Grands Prix culturels de Trois-Rivières qui se tiendront le 9 mai prochain dès 17 h sur la scène de la salle J.-AntonioThompson. Cet évènement récompensera les artistes, organismes et intervenants du milieu culturel trifluvien, dont les réalisations se sont démarquées au cours de l’année 2016, et ce, dans les neuf catégories suivantes:



Prix disciplinaires (avec finalistes) :

Prix des arts de la scène Louis-Philippe-Poisson

Prix des arts visuels Stelio-Sole

Prix de littérature Gérald-Godin

Prix du patrimoine Benjamin-Sulte

Prix de l’initiative Éducation-Culture

Prix des arts médiatiques



Prix non disciplinaires (sans finalistes) :

Prix Arts-Affaires

Prix Trois-Rivières sans frontière

Grand Prix de la culture



Le montant des bourses décernées aux récipiendaires est de 2 000 $, à l’exception du Prix ArtsAffaires pour lequel le lauréat se verra remettre une œuvre d’art.



Voici les finalistes 2017 des six prix disciplinaires des Grands Prix culturels de Trois-Rivières :



Prix des arts de la scène Louis-Philippe-Poisson

Les finalistes sont :

Productions de la 42e Rue Avenue Q

Trio Nelligan Série Jazz au Zénob – Trio Nelligan invite David Bellemare

Off-Festival de poésie de Trois-Rivières Soirée de poésie et autres paroles – Édition Nuit de la poésie



Prix des arts visuels Stelio-Sole

Les finalistes sont :

Fontaine Leriche et Annie Pelletier Le restaurant Le Populaire

Guillaume Massicotte Pétard des bois

Marcel Dargis Marcel Dargis se souvient



Prix de littérature Gérald-Godin

Les finalistes sont :

Nadine Poirier et Claude K. Dubois Le jardinier qui cultivait des livres

Guillaume Morrissette Terreur domestique

Raphaëlle B. Adam, Michel Châteauneuf, Mathieu Croisetière, Frédérick Durand, Ariane Gélinas et François Martin Les Murmurantes



Prix du patrimoine Benjamin-Sulte

Les finalistes sont :

Yannick Gendron et Pierre St-Yves Théodore Bochart, un fondateur pour le 382e anniversaire de Trois-Rivières

Société de généalogie du Grand Trois-Rivières Héritage Théma : De la forêt au papier - L'exploitation forestière en Mauricie 1634-1950





Prix des arts médiatiques

Les finalistes sont :

Alexandre Dostie Mutants

Chloé Leriche Avant les rues





Prix de l’initiative Éducation-Culture



Les finalistes sont :

Réseau In-Terre-Actif du Comité de Solidarité / Trois-Rivières Change le monde, une œuvre à la fois

École Val Marie Nos talents se déploient à Val Marie