Gala Gens de terre & saveurs de la Mauricie: L’heure est aux célébrations!

C’est le jeudi 20 avril 2017 qu’aura lieu la quatrième édition du Gala Gens de Terre & Saveurs, organisé par la Fédération de l’UPA Mauricie (FUPAM), en collaboration avec Desjardins Entreprises et le Plan de développement de l’agriculture et de l’agroalimentaire de la Mauricie (PDAAM). Cet événement a pour objectif de souligner l’excellence des entreprises agricoles et agroalimentaires et les acteurs qui contribuent au dynamisme de ces secteurs d’activités économiques d’importance. Plus de 200 convives sont attendus au Complexe Laviolette à Trois-Rivières pour célébrer nos gens de terre et nos entreprises de saveurs.

Producteurs, transformateurs et détaillants se partageront les honneurs dans une dizaine de catégories. Les lauréats seront dévoilés au cours de la réception.

Un combat des chefs à l’apéro!

Pour une deuxième année, deux chefs de la région rivaliseront à l’occasion d’un concours amical. Leur défi : servir deux hors-d’œuvre confectionnés chacun d’un minimum de deux produits de la Mauricie. Les convives auront la tâche de déterminer l’issue de la compétition et le gagnant sera dévoilé lors de la soirée.

Achat de billets

Il est possible de se procurer dès maintenant les billets pour l’événement au coût de 75 $ en ligne au www.mauricie.upa.qc.ca/gala ou par téléphone au 819 378-4033. Le billet comprend le souper quatre services aux saveurs régionales.

René Perreault, premier vice-président de la FUPAM et membre du comité organisateur, a rappelé l’importance d’un tel événement : « Le Gala des Gens de Terre & Saveurs met en lumière de véritables artisans qui, chaque jour, contribuent à la vitalité de notre territoire. Notre rôle est de souligner leur contribution exceptionnelle et favoriser le rayonnement des secteurs agricole et agroalimentaire dans la région. »

Robert Lalonde, président du comité directeur du PDAAM, s’est montré fier des produits agricoles mauriciens : « La qualité de notre terroir se goûte et se voit dans les assiettes. Nous sommes souvent impressionnés par la capacité des chefs cuisiniers à valoriser ces produits. Mettre en valeur les aliments d’ici, c’est reconnaitre l’importance qu’ont les entrepreneurs dans notre économie et notre patrimoine. »

Pour une quatrième année consécutive, Desjardins Entreprises s’associe à cet événement à titre de partenaire majeur. « Nous avons la chance de côtoyer quotidiennement ces artisans qui permettent à notre belle région de s’épanouir. Cette chance, nous la partagerons avec la Mauricie le soir du gala. À son tour, elle pourra être témoin des belles réalisations des producteurs et des gens d’affaires d’ici », souligne monsieur Marc-André Giguère, directeur Développement de marché.

Sur la photo:

Jean-Denis Girard, député de Trois-Rivières; Marc-André Giguère, directeur Développement de marché, Desjardins Entreprises; Robert Lalonde, maire de Saint-Léon-le-Grand, représentant du PDAAM; René Perreault, premier vice-président de la FUPAM; Jean-Marie Giguère, président de la FUPAM; et Joan Lefebvre, conseillère municipale de Trois-Rivières, représentante du PDAAM.