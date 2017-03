La tournée des 15 ans de PUR Communication

Suite au succès de l'album PUR Records Compilation, pour souligner les 15 ans de PUR Communications, le spectacle 3G - La tournée des 15 ans de PUR Communications sera présenté en première à Trois-Rivières le 17 mars.



Mettant en vedette trois artistes coups de cœur de la division disques de l'entreprise, Jennifer Gélinas, Guy Brière et Guy Marin, la série de spectacles débute ainsi dans la ville qui a vu naître l'entreprise en 2002. Le spectacle, qui sera notamment présenté à St-Élie-de-Caxton le 29 avril, à Québec le 13 mai, en Estrie le 27 mai et à la Place des Arts de Montréal le 14 octobre, est composé d'une équipe majoritairement trifluvienne. Deux des trois chanteurs sont originaires de la région en plus du guitariste François Plante. Si Jennifer Gélinas a fait ses débuts avec Objectif Star en 2004, Guy Brière, quant à lui, cumule les succès dans la région. Né dans le secteur Cap-de-la-Madeleine où il a débuté sa carrière, le président de PUR Communications, Pierre-Paul Boisvert, sera également de la partie.



Auteurs, compositeurs et interprètes, les trois artistes du spectacle n'en sont pas à leurs premières armes dans le show-business. Jennifer Gélinas lance un premier album en 2012 qui se démarquera et se rendra même jusqu'au processus de nomination des prestigieux prix GRAMMY aux États-Unis. Guy Brière et Guy Marin, quant à eux, ont fait paraître respectivement deux albums solo et cumulent les tournées de spectacles partout au Québec ainsi qu'à l'international.



15 ans de show-business

Fondée en 2002, PUR Communications s'est chargé des relations de presse et de la promotion de centaines de projets. Son équipe a également collaboré à des événements d'envergure avec notamment Céline Dion, Laurence Jalbert et Véronic DiCaire. En 2012, l'entreprise poursuit son expansion et fonde sa division PUR Records. Le nouveau label se positionne rapidement en lançant un premier album qui se retrouve dans le processus de sélection des prestigieux prix GRAMMY. La maison de disques détient une entente de distribution physique et numérique exclusive avec Distribution Select, le plus important distributeur de disques au Canada. PUR Communications compte parmi ses rangs plusieurs artistes de renom dont Martine St-Clair, Rosa Laricchuita, Spidey, Kate Ryan et Samantha Fox.





Les billets pour la première du 17 mars sont disponibles maintenant.

Toutes les dates et les détails au www.purcom.ca