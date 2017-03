Souper-conférence Patrick Charlebois – Défi 777 « Défi d’une vie! Défi pour la vie!»

C’est le jeudi 2 mars dernier que la Fondation régionale pour la santé de Trois Rivières (RSTR) a tenu son souper-conférence à l’Hôtel Gouverneur de Trois-Rivières. En effet, plus de 10 000 $ nets ont été amassés, s’ajoutant au montant de 40 000 $, récolté par Patrick Charlebois dans le cadre du World Marathon Challenge. Cette compétition consistait à courir sept marathons, sur sept continents en sept jours d’où l’appellation Défi 777. L’argent recueilli tout au long de l’activité contribuera à l'achat d'équipements pour l’unité de néonatologie du Centre hospitalier affilié universitaire régional (CHAUR) du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ).

Le conférencier invité, Patrick Charlebois, marathonien chevronné, a su capter l’attention des invités qui étaient près de 150 à être les témoins de la réalisation de ce périple autour du globe hors du commun. Ce défi de taille fait de Patrick Charlebois le premier Canadien à joindre cette compétition qui comptait une trentaine de participants dont quelques professionnels. Patrick se dit très fier de sa quatrième place et des dons qu’il a récoltés. Il continuera d’amasser des fonds par le biais de ses conférences futures pour les soins néonatals intensifs dispensés au Centre hospitalier régional de Trois-Rivières. Comme par les années passées, l’animation de cette soirée a été confiée à M. Stéphane Beaulac, animateur au 94,7 Rouge fm, qui a à cœur la cause de la santé régionale.

Le succès de cet événement n’aurait pas été possible sans la contribution de généreux partenaires : Place Belvédère, partenaire cocktail; Raymond Chabot Grant Thornton, partenaire privilège; le 94,7 Rouge fm, partenaire média, Le Rouge Vin, l’Hôtel Gouverneur Trois-Rivières, Sonofun et Il était une fleur par le Centre des roses, partenaires en biens et services. La Fondation désire également souligner les partenaires des marathons, soit le Club Kiwanis de Trois-Rivières pour l’Amérique du Sud, le Port de Trois-Rivières pour l’Amérique du Nord et la Financière Banque Nationale - Équipe Poliquin-Marquette-Charlebois pour l’Afrique. Cette année, la Fondation a remis, grâce à des événements comme celui-ci, près d’un million de dollars. Cette somme a permis l’acquisition d’appareils de haute technologie pour l’unité de néonatologie du CHAUR du CIUSSS MCQ, permettant ainsi d’optimiser les services et les soins de santé offerts aux usagers qui proviennent des quatre coins de la Mauricie et du Centre-du-Québec.

Pour en savoir davantage sur la Fondation RSTR ou pour faire un don, visitez le site www.fondationrstr.com ou communiquez au 819 697-3333 au poste 53582.