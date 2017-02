Inauguration de la patinoire Richelieu dans le secteur Adélard-Dugré

Ce mardi 21 février avait lieu l’inauguration officielle de la Patinoire Richelieu dans le secteur Adélard-Dugré, une patinoire permanente multisport accessible toute l’année aux jeunes du secteur, des écoles et de la Ville. Celle-ci a été nommée Patinoire Richelieu en l’honneur du principal donateur, la Fondation Richelieu, qui a contribué à sa réalisation pour un montant de 30 000 $.

M. Maxim Vézina, président de la Fondation Richelieu mentionnait dans son discours inaugural l’importance du lien que la Patinoire Richelieu permet de créer entre ce quartier et d’autres secteurs de la ville mieux nantis : « La patinoire est ouverte à tous les Trifluviens et, croyez-moi, elle vaut le déplacement ». Il a tenu à remercier l’engagement de M. Didier Perrot, trésorier de la Fondation Richelieu, pour son implication au sein des comités de travail et auprès des partenaires financiers, une dizaine d’entrepreneurs et de fondations.

M. Yvon Boivin, président de la Fondation Keranna a témoigné de l’importance de participer financièrement à la revitalisation du quartier. « L’Institut secondaire Keranna œuvre bénévolement depuis de nombreuses années dans le secteur et a vu les Filles de Jésus, fondatrices de l’institution, créer la Maison Coup de Pouce oeuvrant dans le quartier depuis plus de 20 ans. Il était normal pour nous de s’associer à un projet permettant d’offrir des infrastructures de qualité pour les élèves et les jeunes du quartier.»

Enfin, M. Marco Bélanger, directeur général de l’Office municipal d’habitation de Trois-Rivières (OMHTR), a tenu à remercier l’ensemble des partenaires présents pour leur vision et leur implication concertée dans ce projet réalisé au coût de 155 000 $.

Plusieurs membres de la Fondation Richelieu, des invités et des jeunes du secteur ont profité de ce rendez-vous pour chausser leurs patins et tester la glace de la Patinoire Richelieu.

L’ensemble des contributeurs à la réalisation de la Patinoire Richelieu

1ère rangée, de gauche à droite : Mme Julie L’Heureux, directrice générale de l’Institut secondaire Keranna, M. Yvon Boivin, président de la Fondation Keranna, M. Guy Gagnon, administrateur Fondation Richelieu, M. Maxim Vézina, président de la Fondation Richelieu, Mme Virginie Deschambeault, directrice des communications au Port de Trois-Rivières, M. Roland Thibault, membre du Club Richelieu, Mme Sophie Desfossés, chef de service à la direction de la culture, des loisirs et la vie communautaire de la Ville de Trois-Rivières et M. Patrick Lacroix, propriétaire de Bain Magique.



2e rangée, de gauche à droite : Chantal Croisetière, Institut secondaire Keranna, M. Yvon Raby, président du Club Rotary de Trois-Rivières, M. Jean-Marc Vanasse, président du Club Rotary de Cap-de-la-Madeleine, M. Marco Bélanger, directeur de l’Office municipal d’habitation de Trois-Rivières, M. Didier Perrot, trésorier de la Fondation Richelieu, M. Pierre St-Jacques, propriétaire du Canadian Tire de Trois-Rivières, M. Hugo Gaillardetz, membre du Club Richelieu et M. Yvon Simard, propriétaire de Bain Magique.