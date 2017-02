Nouveau coordonnateur au tourisme: Daniel Rioux est prêt à relever le défi

Le conseil d’administration d’Innovation et Développement économique (IDE) Trois-Rivières et son équipe sont heureux d’accueillir M. Daniel Rioux comme nouveau coordonnateur au tourisme.



Fort d’une expérience solide en tourisme depuis plus de 20 ans, M. Rioux a occupé différents postes, notamment à titre de commissaire au tourisme à la Société de développement économique de Drummondville pendant 15 ans. Récemment, il occupait le poste de directeur général de l’Hôtel-Motel Drummond. M. Rioux était également impliqué sur de nombreux conseils d’administration d’activités touristiques.



Le coordonnateur au tourisme planifie, organise et coordonne l’ensemble des activités de l’équipe du service du Tourisme chez IDE Trois-Rivières.



Le nouveau coordonnateur est prêt à relever ce défi : « Trois-Rivières possède de grandes forces au niveau touristique. Je considère cette opportunité comme un grand privilège et je suis impatient de rencontrer la communauté touristique trifluvienne. Étant reconnu comme une personne qui travaille en concertation avec le milieu, je continuerai assurément dans cette optique à Trois-Rivières ».



« Nous avons eu un bon sentiment avec Daniel. Nous sommes convaincus que son expérience et son esprit rassembleur amènera le tourisme de Trois-Rivières à un autre niveau », ajoute le directeur général d’IDE Trois-Rivières, Mario De Tilly.



L’entrée en fonction de Daniel Rioux est prévue le 27 février.