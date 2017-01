Le concours Vise dans le mille est officiellement lancé!

Le 22 mars prochain, 50 000 $ en prix seront attribués aux projets entrepreneuriaux les plus créatifs, novateurs et originaux.



La présidence d’honneur de la deuxième édition du concours sera assurée par M. Alain Lemieux, président-directeur général de l’entreprise trifluvienne Epsilia.



Lancé l’an dernier par la Zone entrepreneuriale, le concours compte maintenant sur l’appui d’IDE Trois-Rivières, du Fonds communautaire d’emprunt de la Mauricie et des établissements d’enseignement de la région ; le Cégep de TroisRivières, l’Université du Québec à Trois-Rivières, le Collège Laflèche et la Commission scolaire du Chemin-du-Roy. Les organisations ont le désir commun de développer et de soutenir l’entrepreneuriat à Trois-Rivières.



Catégories

Nouvelle entreprise : Entrepreneurs ayant démarré pendant l’année 2016, ou n’ayant pas réalisé de ventes avant le 1er janvier 2016.

30 000 $ en bourses + une campagne publicitaire à TC Média, une campagne publicitaire à Énergie 102,3 et un accompagnement entrepreneurial professionnel.

30 000 $ en bourses + une campagne publicitaire à TC Média, une campagne publicitaire à Énergie 102,3 et un accompagnement entrepreneurial professionnel. Prédémarrage : Promoteurs ayant l’intention de démarrer leur entreprise avant le 31 décembre 2017

10 000 $ en bourses

10 000 $ en bourses Idée d’affaires : Étudiants ayant une idée entrepreneuriale à développer

3 000 $ en bourses



Pour être admissible, le projet doit se concrétiser sur le territoire de la ville de Trois-Rivières. Les gens intéressés à s’inscrire peuvent le faire jusqu’au 23 février via le www.visedanslemille.com