Le Sunda est le premier navire océanique à atteindre le Port de Trois-Rivières en 2017

Le Sunda est le premier navire océanique en provenance d'un port étranger à accoster au Port de Trois-Rivières en 2017. Il a atteint le port le dimanche 8 janvier à 18 h 51 après une traversée de 11 jours sur l’Atlantique, et ce, sans escale. Il avait quitté le port de Bilbao en Espagne le 28 décembre 2016.



Lors de la 51e cérémonie soulignant l’arrivée du premier navire de l’année au Port de Trois-Rivières le capitaine ainsi que le chef ingénieur du navire, MM. Ioannis Sevastou et Delfin Mendoza Do Chavez ont reçu une giclée du tableau À bon port, une œuvre de Mme Caroline St-Pierre, artiste-peintre de la Mauricie.



M. Cléo Marchand, président du conseil d’administration de l’Administration portuaire de Trois-Rivières (APTR), explique d’ailleurs que « depuis le 1er janvier quelques navires ont accosté au port, mais aucun d’entre eux ne se qualifiait pour remporter le titre. En effet, Il doit s’agir d’un navire océanique en provenance d’un port étranger, il doit avoir effectué sa traversée sans avoir fait d’escale avant d’arriver à TroisRivières et il doit venir effectuer une opération de chargement ou de déchargement au port.»

À propos du Sunda

Le Sunda bat pavillon Libérien. Il est opéré par Seastar Shipmanagement et affrété par Canfornav Lté. Pendant son séjour à Trois-Rivières, il est représenté par les Agences océaniques du Bas St-Laurent alors que le chargement de la cargaison est assuré par G3. Le Sunda et sa vingtaine de membres d’équipage de nationalités grecque et philippine sont à Trois-Rivières afin de charger du grain canadien. Le navire restera amarré à la section 16 pour environ trois jours. Construit en 2010, ce navire vraquier de 186 mètres de longueur et de 23,75 mètres de largeur, a une capacité de charge de 29 800 tonnes métriques.



Comment font les navires pour naviguer en hiver?

M. Gaétan Boivin, président-directeur général de l’APTR, souligne : « Les équipages accomplissent des exploits en naviguant sur le fleuve Saint-Laurent pendant l’hiver, même si les navires sont équipés en conséquence ». Les navires possèdent notamment une coque renforcée, un moteur adapté qui permet de réchauffer l’eau utilisée par le système de refroidissement du moteur (afin d’éviter la formation de glace) et sont dotés de systèmes de navigation performants, tels que des radars détectant la présence des glaces. Ils doivent également alléger leur cargaison.