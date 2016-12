Notre objectif : faire une différence !

« Agir pour bâtir un monde meilleur ». Voilà l’objectif ultime du programme UNESCO que chaque apprenant du Collège Marie-de l'Incarnation vise à atteindre.

Soutenus par leurs enseignantes, les élèves de 5e année y sont parvenus en organisant l’activité « Mon magasinage secret ». Chaque élève du préscolaire et du primaire était invité à se départir de quelques articles en bon état et de garnir ainsi les tablettes d’un magasin scolaire ouvert tous les midis dans la semaine du 12 décembre. Chaque objet, jouet, livre ou bijou était mis en vente à un maximum de 5 $. Les élèves se sont procurés de jolies trouvailles qu’ils ont pu faire emballer sur place. Ils ont amassé la somme de 1 615$ qu’ils partageront sous forme de bons d’achats d’épicerie, de vêtements et de produits pharmaceutiques entre deux familles nécessiteuses du quartier Sainte-Cécile de Trois-Rivières.

Comme le mentionne Madame Carline York, enseignante de 5e année : " Donner au suivant, sensibiliser à la réutilisation et la récupération, faire une d ifférence dans la vie d’autrui…d es petites phrases parfois clichées qui se sont avérées très significatives dans la communauté étudiante préscolaire et primaire du CMI ".

Les fonds amassés serviront également à fournir du matériel scolaire à une école d’Haïti et aider certains élèves du primaire à financer leur voyage en Guadeloupe, projet auquel ils participeront en 2018.

UNESCO

Rappelons que le Collège Marie-de-l'Incarnation a rejoint le Réseau des Écoles associées à l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, les sciences et la culture (UNESCO) en septembre dernier par l'implantation de la différenciation pédagogique comme méthode d'enseignement auprès de ses élèves. Cette nouveauté consiste à respecter la diversité de ses élèves et d’optimiser leur réussite peu importe leur style d’apprentissage ou leurs besoins. C’est donc par la pédagogie différenciée que chaque élève atteindra, par des voies multiples, des objectifs communs dans le but de favoriser sa réussite. La pertinence d’implanter la différenciation pédagogique est de répondre à l’hétérogénéité des groupes afin d’amener chaque élève le plus loin possible sur le plan de ses apprentissages et ce, en tenant compte de son potentiel.