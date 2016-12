Ouverture de la saison hivernale au parc de l'île Saint-Quentin!

En cette veille de Noël, l’équipe du Parc de l’Île Saint-Quentin est fière de vous annoncer l'ouverture de la nouvelle saison dès le 26 décembre. C’est sous la thématique « Le Parc de l’île Saint-Quentin, la destination hivernale chez-vous ! » que l’équipe vous attend afin de découvrir ses nouveautés !

Les vélos des neiges, reconnus sous le nom de fatbikes, sont de plus en plus populaires, vous désirez en faire l’essai avant l’achat ou tout simplement, vous préférez en louer un quelques fois au lieu d’acheter ? Dès lundi, il sera possible d’en faire la location au Parc de l’île Saint-Quentin et ce autant pour les enfants que pour les adultes.

Avec l’arrivée des fatbikes, une toute nouvelle boutique de location voit le jour et sera ouverte les jeudis, vendredis, samedis et dimanches à la salle la Grande Hermine, du pavillon Jacques-Cartier. En plus des fatbikes, patins, raquettes, casques, jumelles et lampes frontales seront disponibles pour la clientèle. Voici le lien pour consulter les détails.

La salle a aussi subi une petite cure de beauté avec l’aménagement de nouvelles tables et chaises, ainsi qu’un coin pour amuser les enfants afin de rendre leur moment de réchauffement plus agréable. D’ailleurs, le nouveau menu santé du Bistro Jacques-Cartier mis à l’essai cet été a tellement bien fonctionné qu’il sera aussi disponible cet hiver!

Lors d’une balade sur le site, vous pourrez découvrir de nouveaux sentiers de raquettes du côté de la marina et sous la passerelle d’interprétation. Vous pourrez aussi remarquer une nouvelle signalisation pour la clientèle.

Que ce soit pour une sortie seul, entre amis, en famille ou en couple, le Parc de l’île Saint-Quentin vous invite à profiter des joies de l’hiver. Le site vous offre de pratiquer la marche, la raquette, le patin, le hockey, le vélo, l’ornithologie et même la photographie et tout cela dans un milieu enchanteur offrant une vue magnifique autant sur le fleuve que sur la rivière Saint-Maurice.

Ayant besoin de la collaboration de dame nature pour opérer, surveillez notre site internet www.ilesaintquentin.com pour connaître les détails de l’ouverture journalière et des détails de la programmation à venir.