Centré sur les besoins de la population, le CIUSSS MCQ diffuse son nouveau site Internet

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) est fier d’annoncer la mise en ligne de son nouveau site Internet. Source de référence régionale en matière de santé et services sociaux, cet outil permettra dès aujourd’hui à la population de trouver rapidement l’information sur de nombreux sujets.

La vision derrière ce nouveau site Internet : bien orienter la population

Comment trouver un médecin de famille? Quoi faire en situation de crise? Comment signaler un enfant au directeur de la protection de la jeunesse? Ces questions pourront, dès les premiers onglets, être répondues de façon rapide par la page d’accueil ou par l’outil de recherche performant. Que ce soit sur une tablette, un cellulaire ou un ordinateur, les consultations seront facilitées puisque le site Internet s’adapte aux différents outils tout en répondant aux standards en matière d’accessibilité Web. L’objectif est de permettre à toute personne de naviguer sans obstacle.

Quelques exemples de sections offertes aux internautes :

- Modalités pour les prises de rendez-vous, consultation médicale, hébergement, grossesse, etc.

- Coordonnées et géolocalisation des installations du CIUSSS MCQ

- Cliniques médicales du territoire

- Conseils santé et mieux-être (habitudes de vie, santé au travail, santé et environnement, maladies infectieuses)

- Fondations liées aux services de santé et services sociaux

- Recherche et enseignement

- Et plus encore

Le CIUSSS MCQ rend accessible à la population des données sur sa performance

En tant qu’établissement public, il est de notre devoir de rendre compte à la population de la performance de nos services. La population pourra donc consulter différentes informations relatives à l’accessibilité des services offerts dans la région. Par exemple, les temps d’attente pour les urgences et les centres hospitaliers, la consultation d’un médecin spécialiste, les soins à domicile et plus encore. De façon particulière, une nouvelle section à découvrir présente des informations sur les services offerts en protection de la jeunesse comme le nombre de signalements reçus, le nombre de jeunes nécessitant l’aide du DPJ, les principaux motifs d’intervention du DPJ, etc.

Des usagers consultés durant le développement du site

Durant le développement du site Internet, le CIUSSS MCQ s’est adjoint la collaboration d’usagers ressources, c’est-à-dire de personnes de la population qui ont donné leur avis pour s’assurer que le site Internet réponde bien à leurs besoins. D’ailleurs, la population est un partenaire majeur et inestimable dans de nombreux projets d’amélioration de la qualité des soins et services. « Nous sommes extrêmement fiers de cet outil que nous mettons en ligne aujourd’hui. Notre site Internet est une source d’information au service de la population. Il a été conçu afin de répondre à leurs besoins, les orienter vers le bon service, au bon endroit selon leur condition. Nous avons consulté des usagers afin de nous assurer de sa convivialité et de la pertinence des informations publiées. Nous demeurons à l’écoute et recueillerons avec intérêt les commentaires ou idées pouvant contribuer à bonifier ce nouvel outil », affirme avec enthousiasme Me Louis Brunelle, directeur des ressources humaines, communications et affaires juridiques.

Rappelons qu’au 1er avril 2015, le CIUSSS MCQ avait mis en ligne un site Internet temporaire tout en conservant les sites des établissements fusionnés. À compter d’aujourd’hui, la mise en ligne de la nouvelle plateforme Web, qui conserve la même adresse Internet, permettra de faire connaître le CIUSSS MCQ, de bien guider la population vers les soins et services requis et d’entretenir un lien étroit avec la population.

Progressivement les sites des établissements fusionnés seront fermés et les adresses seront dirigées vers ce nouveau site Internet.