Un bâtiment religieux des Sœurs de l’Assomption de la Sainte Vierge en attente d’une nouvelle vocation

La Ville de Nicolet, en collaboration avec les Sœurs de l’Assomption de la Sainte Vierge (SASV), a rencontré, ce matin, les Nicolétains et Nicolétaines des milieux économique, social, touristique et culturel dans le cadre d’une séance d’idéation pour discuter de projets qui pourraient être réalisés dans le bâtiment abritant un auditorium, une chapelle de 800 places, des salles communes, des chambres ainsi que de multiples pièces complémentaires. Construit entre 1955 et 1962, les Sœurs désirent céder le bâtiment situé sur le terrain des SASV dans la rue Saint-Jean-Baptiste.

Pour la mairesse de Nicolet, Mme Geneviève Dubois, « La Ville n’a pas l’intention d’en faire l’acquisition, mais elle souhaite travailler en partenariat avec des gens d’affaires qui accompliraient un projet porteur pour ce bâtiment. Il faut dire qu’il renferme un énorme potentiel de revitalisation ».

La Ville de Nicolet est au fait que le bâtiment présente une problématique d’affaissement ce qui représente un défi supplémentaire. Cependant, elle est confiante que des promoteurs d’ici ou d’ailleurs pourraient éventuellement être intéressés par le projet.

Les Sœurs de l’Assomption de la Sainte Vierge souhaitent la conservation du bâtiment et la pérennité de son usage. Comme le nombre de religieuses est en déclin, elles vont se retirer prochainement de ce lieu pour regrouper leurs activités dans le pavillon SainteMarie. « Ce que la Ville souhaite c’est de conserver ou de transformer ce bâtiment religieux, car il existe une menace, à court terme, soit celle d’une démolition. Nous allons tout faire pour le conserver. » ajoute la mairesse.