Soutien de 12 000 $ des clubs rotary de Trois-Rivieres et du Cap-de-la-Madeleine

M. Yvon Raby et M. Jean-Marc Vanasse, respectivement président du Rotary de Trois-Rivières et du Cap-de-la-Madeleine remettaient ce mardi à M. Marco Bélanger, directeur de l’Office municipal d’habitation de Trois-Rivières (OMHTR), un soutien financier de 12 000 $ pour la réalisation du projet de patinoire permanente multisport dans le quartier Adélard-Dugré de l’OMHTR favorisant le développement global des jeunes enfants et de leur famille dans ce secteur.

« C’est une opportunité unique pour le Rotary du Cap-de-la-Madeleine d’offrir son soutien aux familles les plus démunies et d’œuvrer aux saines habitudes tout en favorisant l’implication des parents dans la vie des plus jeunes et leur développement. » mentionne M. Vanasse, président du Rotary du Cap-de-la-Madeleine.

« Cette aide démontre notre volonté de soutenir la communauté trifluvienne mais nous permet également de travailler en étroite collaboration avec l’Office municipal d’habitation dans un projet touchant plus d’une centaine de jeunes enfants du quartier». souligne M. Raby, président du Rotary de Trois-Rivières.

« Nous sommes heureux de voir les deux Club Rotary s’unir pour une cause qui nous tient à cœur, à savoir, la construction d’infrastructures permettant l’activité physique de tous dans un quartier en plein transformation depuis 2010 » ajoute M. Bélanger, directeur général de l’Office municipal d’habitation de Trois-Rivières.

Les Club Rotary regroupent des hommes et des femmes fermement engagés à améliorer les conditions de vie dans leur communauté et s’inscrivent dans la tradition des valeurs fondamentales de servir l’humanité et d’aider les plus démunis de ce monde. Nos actions visent à répondre aux besoins immédiats dans la collectivité.

Rappelons que l’OMHTR, loge plus de 2700 occupants, soit 2 % de la population trifluvienne, dans ses 1640 logements, représentant 9,5 % du parc locatif de la ville de Trois-Rivières. De plus, l’OMHTR accompagne les locataires dans leur parcours, afin de contribuer à leur autonomisation, tant sur le plan social que professionnel, le tout, dans une optique de santé globale.