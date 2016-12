Objectif dépassé pour Une moustache pour mon CH au profit de la santé masculine

Le Fonds Gilles-Rousseau de la Fondation régionale pour la santé de Trois Rivières (RSTR) est heureux d’annoncer que l’objectif pour l’édition 2016 est dépassé. Effectivement, c’est plus de 40 000 $ qui ont été amassés, tout le mois de novembre, dans le cadre de notre activité Une moustache pour mon CH. Mission accomplie, ce montant permettra l’achat d’un nouveau laser Holnium, spécifiquement conçu pour la destruction de pierres urinaires et l’évacuation par les voies naturelles.

Nous sommes fiers d’avoir pu compter sur la précieuse collaboration de notre dévoué porte-parole, M. David Nollet, homme fort dans tous les sens du terme! Lui qui a su démontrer toute une force de caractère et une implication hors du commun, s’est démarqué par son positivisme et son sens de l’humour. Il a été plus qu’à la hauteur dans l’exécution de son mandat. L’équipe de la Fondation s’unit pour le soutenir dans son actuel combat contre un cancer testiculaire. Merci David d’avoir partagé ton expérience et d’avoir transmis cet important message : il faut laisser l’orgueil de côté quand il est question de santé!

Pour une quatrième année, plusieurs personnes se sont ralliées à la cause et ont participé! Grâce à l’implication de chacun, la mission du Fonds Gilles Rousseau se perpétue, soit d’amasser des fonds pour soutenir la santé masculine des hommes de notre région. Le but ultime étant d’offrir à notre population le meilleur accès à des soins de qualité ici même au Service d’urologie de Trois-Rivières.

Nous tenons à remercier chaleureusement la microbrasserie Archibald qui nous a accueillis lors des 4 à 8 de la moustache les 9 et 23 novembre derniers. Un verre de bière était gracieusement offert à tous les participants qui s’étaient procuré un coupon ou qui portaient fièrement l’un des articles promotionnels à l’effigie d’Une moustache pour mon CH.

La Fondation RSTR et les membres du Fonds Gilles-Rousseau souhaitent remercier du fond du cœur les participants, les supporteurs, les entreprises de la région, les précieux partenaires : La microbrasserie Archibald, ÉNERGIE 102.3, le 94,7 Rouge fm, CSalvail photographe, La Barik ainsi que la population de la Mauricie et du Centre-du-Québec qui se sont mobilisés pour la cause.

Pour plus de renseignements sur le Fonds Gilles-Rousseau ou pour faire un don, visitez le www.fondationrstr.com.