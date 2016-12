Le Provigo Le Marché de Trois-Rivières surprend ses clients avec la campagne Moments Chanceux

Alors que la campagne Moments Chanceux bat son plein dans l’ensemble des magasins Provigo du Québec, Philippe Desaulniers, membre de l’équipe de gestion du Provigo Le Marché de Trois-Rivières a surpris des clients alors ceux-ci s’apprêtaient à passer à la caisse. C’est dans une ambiance festive et sous une pluie de confettis que 35 clients se sont vu offrir gratuitement leur épicerie la semaine dernière. La campagne Moments Chanceux des magasins Provigo est une occasion de remercier les consommateurs de leur loyauté en leur offrant des moments de surprises.



« C’est avec beaucoup de bonheur et une grande fierté que mon équipe et moi avons remis l’épicerie gratuite à nos fidèles clients! Nous sommes heureux de continuer à leur offrir un environnement dans lequel ils prennent plaisir à découvrir les produits et nouveautés que nous leur offrons chaque jour. Nous tenons à tout mettre en œuvre afin d’offrir aux gens de Trois-Rivières une expérience hors du commun! », a déclaré Philippe Desaulniers du Provigo Le Marché.