Le Fonds Gilles-Rousseau de la Fondation régionale pour la santé de Trois-Rivières (RSTR) est heureux de vous inviter, pour une quatrième année consécutive, à vous mobiliser et à participer à son activité Une moustache pour mon CH qui consiste à soutenir la santé des hommes de notre région!

M. David Nollet, porte-parole et combattant d’un cancer testiculaire, a livré un témoignage inspirant et rempli d’espoir, tout en rappelant l’importance de laisser l'orgueil de côté et de prendre les choses en mains lorsqu'il est question de notre santé.

Pourquoi devriez-vous participer : pour faire une différence pour la santé de NOTRE région et recevoir les soins ici! Nous sommes tous touchés de près ou de loin par ces maladies qui touchent nos hommes. Que ce soit votre père, votre frère, un ami ou une personne proche de votre entourage, faisons-le pour eux, pour leur santé! Aidez-nous à sauver plus d'hommes! Agissons maintenant pour changer demain!

Le but de l’activité est simple : amasser le plus d’argent possible pour équiper les urologues des meilleurs outils afin d’améliorer la qualité des soins offerts par le Service d’urologie et demeurer à la fine pointe dans le diagnostic et le traitement des cancers masculins. Comment participer? Créez-vous un profil en publiant une photo de vous ou de votre groupe, en arborant vos moustaches en devenir, ainsi qu'un texte de motivation, le tout accompagné d'un thermomètre qui agira à titre d'objectif financier! Si vous ne voulez pas ou ne pouvez pas arborer la moustache,SOYEZ ORIGINAUX!



La microbrasserie Archibald est fière d’accueillir les supporteurs de la santé masculine les mercredis 9 et 23 novembre lors des 4 à 8 de la moustache. Un verre de bière (12 oz), pour chacune des dates indiquées précédemment, sera remis à chaque personne qui se sera procuré un coupon de bière ou un objet promotionnel à l’effigie d’Une moustache pour mon CH. Vous pouvez vous les procurer dès maintenant au bureau de la Fondation RSTR et au bureau des bénévoles du Centre hospitalier. Les prix varient entre 7 $ et 15 $; faites vite! Les quantités sont limitées!

Le pouvoir d’agir ensemble, ici et maintenant!