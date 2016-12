Une 10e édition du Souper mode Le Carlito remplie d’émotions!

La 10e édition du Souper mode Le Carlito, au profit du Fonds Francine-Lachance de la Fondation régionale pour la santé de TroisRivières (RSTR), s’est tenue le 13 septembre dernier, en collaboration avec Amgen, partenaire majeur de l’événement. Ce must de l’automne a permis d’amasser un montant de 7 412,10 $ après les dépenses, somme qui servira à l’amélioration de la qualité des soins et le mieux-être des patients qui reçoivent des traitements en cancérologie à TroisRivières.

Cet événement récurrent a su plaire, une fois de plus, aux gens présents. Les modèles amateurs issus du monde des affaires et du CIUSSS de la Mauricie et du Centre-du- Québec étaient vêtus des tendances automne-hiver, choisies avec soin par les boutiques participantes, soit la boutique Ève et la cygogne, la Bijouterie Luxédor, Caprice de Diamond, Collection Liliane G. Hayes, Diamond Homme, Mode Nicole Beaulieu, Moores et S3. La dynamique trame sonore choisie par M. Patrick Dupuis de La Boîte à Coupe, a su créer l’ambiance parfaite pour cet événement haut en couleur.

Soulignons la présence de Mme Chantale Carignan, animatrice, présidente d’honneur et survivante du cancer. Cette dernière a conquis l’auditoire en livrant un témoignage inspirant et rempli d’espoir, tout en rappelant l’importance de profiter de la vie et des gens qui nous entourent.

M. Alain Lafontaine, président du Fonds Francine-Lachance, était très fier du succès de cette soirée et des membres de son comité organisateur, composé de M. Dany Bruneau, Le Carlito, M. Patrick Dupuis et Mme Nathalie Paquin, La Boîte à Coupe, Mme Chanie Perreault, Fondation RSTR ainsi que de Mme Claudette Lemay, Diamond Homme.

Les membres du comité organisateur souhaitent remercier du fond du cœur tous les bénévoles, les convives ainsi que les partenaires qui ont rendu cette soirée possible et qui aident à faire avancer la cause. Un merci tout particulier à Carl Salvail qui a immortalisé la soirée en prenant de superbes photos.