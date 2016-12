Gabriel Chaussé reçoit le titre de Grand Nicolétain

Dans le cadre de la séance régulière du conseil municipal, ce soir, le maire suppléant, M. Stéphane Biron, a décerné à M. Gabriel Chaussé le titre de Grand Nicolétain en lien avec la Politique de reconnaissance citoyenne de la Ville de Nicolet.

C’est devant sa famille, et la population présente, que Gabriel Chaussé s’est vu attribuer le titre de Grand Nicolétain, en reconnaissance de son implication auprès des Amputés de guerre dans le Centre-du-Québec et partout ailleurs au Québec. Gabriel Chaussé, âgé de 17 ans et résident de Nicolet,est un adhérent du Programme pour enfants amputés Les Vainqueurs. Gabriel est amputé d’une partie de sa jambe droite et, depuis plus de 10 ans; il transmet le message JOUEZ PRUDEMMENT aux autres enfants, à titre d’ambassadeur de la prudence, et les incite à repérer les dangers avant de s’amuser. Gabriel a rencontré plusieurs enfants ayant perdu un membre dans un accident qui aurait pu être évité, il est bien placé pour transmettre le message de prudence.

Son implication bénévole se reflète par l’important soutien qu’il offre aux enfants amputés ainsi que par ses efforts déployés pour transmettre d’importants messages dans la région du Centre-du-Québec.

Depuis 2015, Gabriel agit comme conseiller junior, rôle qu’il accomplit brillamment lors des séminaires régionaux. En tant que mentor auprès de Vainqueurs plus jeunes, il offre des conseils, partage son expérience et illustre, de façon positive, comment on peut relever des défis. Il prend également part au Programme Les mères solidaires où des familles sont jumelées en fonction d’une amputation similaire de l’enfant.

« Il nous fait plaisir que l’engagement de Gabriel soit reconnu. Depuis des années, il s’implique de façon significative dans la communauté et vient en aide aux personnes amputées, notamment en offrant du soutien à des familles inscrites au Programme LES VAINQUEURS », mentionne Louis Bourassa, directeur du Programme LES VAINQUEURS de l’Association des Amputés de guerre.

Gabriel reflète à merveille la philosophie de l’entraide entre êtres humains, il a un impact positif partout où il s’implique. Ces relations avec les enfants amputés et leur famille lui permettent de tisser des liens et de se supporter mutuellement. C’est pour toutes ces raisons que la Ville de Nicolet est fière de décerner à Gabriel Chaussé, c’est honneur de Grand Nicolétain.



Politique de reconnaissance citoyenne

Rappelons qu’en janvier 2016, la Ville de Nicolet a adopté la Politique de reconnaissance citoyenne. Deux titres de reconnaissance citoyenne peuvent être accordés par la Ville de Nicolet, celui de Personnalité nicolétaine ou de Grand Nicolétain - Grande Nicolétaine. En tout temps, les citoyens et citoyennes ou un organisme peuvent proposer une candidature d’une personne en reconnaissance d’un accomplissement, d’un geste ou d’une mission que la Ville souhaite mettre en lumière. Quatre catégories ont été établies pour la présentation d’une candidature, soit : 1.- Sciences, arts et culture; 2.- Vie communautaire, travail humanitaire, bénévolat; 3.- Sport et loisir; 4.- Affaires, économie, environnement.

Les citoyens et citoyennes sont invités à transmettre une candidature par le biais du formulaire de mise en candidature disponibles à l’hôtel de ville ou dans le site Internet de la Ville au nicolet.ca – VILLE – Politiques – Politique de reconnaissance citoyenne.