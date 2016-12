Journées des portes ouvertes sur les fermes en mauricie : une popularité qui ne se dément pas !

Plus de 6 000 personnes, petits et grands, ont participé dimanche dernier à la 14e édition des Portes ouvertes sur les fermes du Québec en Mauricie. Ils ont ainsi bravé le vent en se rendant dans l’une des huit fermes de la région qui accueillaient la population pour l’occasion.

Les Mauriciens ont eu la chance de découvrir une variété de productions (lait, bovin, viniculture, lavande, tournesol, sanglier, cerf, horticulture…) aux quatre coins de la région. Différentes activités étaient organisées, dont des visites d’installations, des dégustations de produits, des démonstrations et des jeux pour les enfants. Des étudiants en Tourisme du Collège Laflèche étaient également présents afin d’assurer l’animation dans les autobus menant sur les fermes.

Le président de la Fédération de l’UPA de la Mauricie, Jean-Marie Giguère, constate avec fierté le succès de cet événement. « Le besoin de rapprocher les citadins de l’agriculture et l’intérêt grandissant de la population concernant l’alimentation sont des facteurs qui expliquent la notoriété grandissante des Portes ouvertes », explique-t-il.

Du nouveau cette année

En plus, des traditionnels circuits au départ du parc Champlain à Trois-Rivières, les entreprises agricoles de la MRC de Maskinongé ont été desservies par deux autobus mis gratuitement à la disposition des citoyens. De plus, une balade réservée aux maires et députés de Maskinongé a eu un grand succès et leur a permis de découvrir une fois de plus, les plus beaux coins de la MRC de Maskinongé. « Cet événement est une vitrine exceptionnelle pour nos producteurs qui sont fiers de partager leur savoir-faire exemplaire pour les entreprises de chez nous », a mentionné Martin Marcouiller, président du Syndicat de l’UPA de Maskinongé, qui assurait pour l’occasion le rôle de guide touristique dans l’autobus. Notons également que les trois circuits du secteur de Maskinongé se clôturaient au marché public de St-Élie-de-Caxton.