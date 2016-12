Choristes recherchés : le chœur de l’OSTR recrute

L’Orchestre symphonique de Trois-Rivières est à la recherche de choristes pour sa saison 2016-2017. Le Chœur de l’OSTR interprétera, sous la direction de Jacques Lacombe, Un requiem allemand de Brahms (14 avril 2017), et l’opéra Tosca de Puccini (28 mai 2017).

Des voix de femmes (soprano) et d’hommes (ténor et basse) sont recherchées. Le chef de chœur Raymond Perrin est responsable des répétitions, qui se déroulent les lundis à 19 h au Séminaire Saint-Joseph de Trois-Rivières. Les choristes doivent posséder des connaissances en solfège et se présenter en audition. L’inscription s’effectue auprès de Denis Morneau au 819 373-5340 poste 0.

L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE TROIS-RIVIÈRES

Fondé en 1978, l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières est maintenant dirigé par Jacques Lacombe, chef d’orchestre de réputation internationale. Formé de 54 musiciens professionnels, l’OSTR se distingue par la qualité de sa programmation qui fait une place importante aux chefs-d’œuvre du grand répertoire, aux créations et aux solistes de renom, en plus de développer des initiatives pour les élèves et les jeunes musiciens de la région. Au nombre des récentes distinctions, mentionnons le prix Initiative culturelle de l'année (2015), le prix Félix Album de l'année - classique / vocal 2014, le prix Juno 2014 Classical Album of the Year: Vocal or Choral Performance, le prix Arts de la scène Louis-Philippe-Poisson (2014), le prix Opus Concert de l’année – régions, reçu deux années consécutives (2012 et 2013), le prix Initiative culturelle de l’année (2013) ainsi que deux disques d’or.

L’Orchestre symphonique de Trois-Rivières reçoit l’appui de nombreuses entreprises privées, dont Cogeco, Hydro-Québec, Canimex, le Port de Trois-Rivières, le Groupe Somavrac et Marmen, ainsi que de plusieurs organismes régionaux et gouvernementaux, dont le Conseil des arts et des lettres du Québec, la Ville de TroisRivières et le Conseil des arts du Canada.

Pour toute information additionnelle, contactez l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières au 819 373-5340. Consultez également le site Internet de l’OSTR au www.ostr.ca et sa page Facebook.