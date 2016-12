Madame Geneviève Duval est la nouvelle directrice des Services à la communauté

La Ville de Nicolet annonce la nomination de Mme Geneviève Duval au poste de directrice des Services à la communauté. Cette nomination fait suite au processus de candidature lancé lors du départ à la retraite de M. Luc Labrecque. Madame Duval entrera en poste le 11 juillet prochain.

Possédant des études au baccalauréat en loisir, culture et tourisme de l’Université du Québec à Trois-Rivières, Mme Duval est à l’emploi de la Ville de Nicolet depuis 2009 où elle a assumé le poste de chargée de projet à la Revitalisation - Nicolet. En 2011, la culture fut ajoutée à sa fonction professionnelle. Avant son entrée en fonction à la Ville, elle oeuvrait au sein de la Corporation de développement culturel à titre de directrice générale.

Reconnue pour son leadership, sa polyvalence et son dynamisme, Mme Duval possède un savoir-faire en matière de mobilisation et de travail d’équipe et elle assure la réalisation des projets de façon efficace et professionnelle. Son expérience en planification, organisation et mise en œuvre seront un atout pour tous les secteurs d’intervention des Services à la communauté.

Les Services à la communauté assurent une offre de services variés et accessibles aux citoyennes et aux citoyens, en matière du développement de la pratique sportive et de loisirs, du développement culturel et du service de bibliothèque, la revitalisation ainsi que les services communautaires. La direction des Services à la communauté offre ces services en partenariat avec les organismes du milieu. Elle coordonne les activités et les programmes, l’utilisation des équipements et des infrastructures municipales. Elle soutient les initiatives du milieu et favorise l’implication bénévole en loisir, sport, culture et vie communautaire.