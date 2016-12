Rendez-vous à la ferme et fromagerie F.X. Pichet pour la 6e édition du festival des fromagers artisans du Québec

« C’est avec une immense joie que la ferme et la fromagerie F.X. Pichet recevra les meilleurs maîtres fromagers du Québec, les 23 et 24 juillet prochains, dans le cadre du Festival des fromagers artisans du Québec », s’est exprimé madame Marie-Claude Harvey, directrice générale de la fromagerie hôte, d’entrée de jeu en conférence de presse. « La population est ainsi invitée à venir célébrer le savoir-faire de quelque 15 fromagers et de se régaler des produits de notre terroir. La Mauricie est choyée de recevoir ce Festival cette année », d’ajouter Mme Harvey.

POUR TOUS LES GOÛTS!

Les passionnés de fromages artisanaux et les amateurs de découvertes alimentaires pourront accéder gratuitement au site du festival de 10 h à 17 h. Ils pourront ainsi bénéficier d’une expérience en quatre volets directement à la ferme et la fromagerie F.X. Pichet à Champlain.

Pour ce faire, ils seront invités à visiter le quartier des fromagers artisans où plus d’une quinzaine d’exposants proposeront des dégustations de près de 60 produits différents. Un autre quartier, dit « gourmand » présentera des ateliers culinaires avec le chef Bobby Grégoire qui apprêtera les produits du terroir agroalimentaire mauricien. Le quartier de la ferme, pour sa part, offrira des ateliers sur l’agriculture biologique et des ateliers sur la production de fromages fermiers. Enfin, un quartier sera réservé à la famille avec aire de jeux, animation et espace pour pique-niquer.Aussi, plusieurs concours et prix de présence, dont un BBQ d’une valeur de 800 $ et des assortiments de produits paysans, seront offerts aux visiteurs.

En complément à cette programmation variée, le souper spectacle des artisans aura lieu sur le site du festival le samedi au coût de 35 $, ainsi que la prestation du groupe musical Cherry Chérie dès 21 h au coût de 10 $. Les billets pour ces activités sont en vente directement auprès de la boutique de la fromagerie F.X. Pichet et par téléphone au 418 325-3536.

Pour de plus amples informations, la population est également invitée à consulter le site Internet de l’événement au www.festivaldesfromagersartisans.com.

À PROPOS DU FESTIVAL

Mis sur pied en 2010, le Festival des fromagers artisans du Québec, chapeauté par l’association du même nom, s’est donné comme mission d’assurer le développement durable des fromageries de producteurs-transformateurs et promouvoir les fromages artisanaux faits uniquement de lait. Ce festival souhaite ainsi rapprocher les artisans des consommateurs. D’ailleurs, le festival accueille de 15 000 à 20 000 gourmands et passionnés de fromages artisanaux à chacune de ses éditions.

« Ce festival unique qui célèbre l’expertise des fromagers artisans offre une vitrine exceptionnelle aux produits de chez nous. En cette période de grands bouleversements quant aux impacts de l’accord de libre-échange permettant prochainement l’importation de fromages européens sur notre marché, soulignons l’importance de capitaliser sur le savoir-faire de notre industrie fromagère québécoise », rappelle avec conviction M. Pierre Lampron, président des Producteurs de lait de la Mauricie et 2e vice-président des Producteurs de lait du Québec.

« La ferme F.X. Pichet s’avérait toute désignée pour recevoir ce festival d’autant que ses fromages ont été primés à l’échelle nationale et internationale », a mentionné M. Normand Côté, président de l’Association des fromagers artisans du Québec. Enfin, « le Festival des fromagers artisans du Québec est justement une façon de souligner, de célébrer, d’encourager et de soutenir le travail gigantesque que font les femmes ces hommes dédiés à cette cause. Des gens de conviction qui développent leurs produits, qui donnent de la valeur ajoutée à notre secteur agroalimentaire, qui le font avec des moyens souvent très limités… mais qui arrivent à nous offrir des bijoux », de conclure le porte-parole de l’événement, Lionel Levac, journaliste à ICI Radio-Canada Première et spécialiste des questions liées à l’agroalimentaire.