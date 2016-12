Lancement de saison touristique à Nicolet-Yamaska 2016, et ça continue!

À l’aube d’une autre saison touristique, l’équipe de Tourisme Nicolet-Yamaska est fin prête pour qu’encore une fois, la région connaisse une hausse de sa clientèle touristique!

En effet, c’est avec fierté que nous vous invitons à découvrir le tout nouveau site web de Tourisme Nicolet-Yamaska. Après de longs mois de travail et un investissement majeur de plus de 20 000$, celui-ci a été lancé pour que les visiteurs, excursionnistes et la clientèle locale découvrent les attraits de la région à travers une plate-forme actuelle, invitante et performante.

En plus de fiches individuelles pour chaque attrait, festival, événement, les gens pourront se tenir informer à travers un blogue animé toute l’année. Nous sommes particulièrement fiers de la carte interactive qui donne l’itinéraire précis, selon les intérêts choisis via l’application google map. «Le site est à l’image de ce que nous recherchons nous-mêmes comme consommateurs. Il est épuré, agréable à naviguer et on retrouve l’information rapidement. Ce site, c’est celui des membres, le reflet du dynamisme de la région» explique le directeur général, Jérôme Gagnon. À noter qu’une version bilingue est également accessible, un incontournable avec l’industrie touristique qui s’adresse à la planète. Évidemment, ce site est adaptatif, c’est-à-dire qu’il s’adapte à toute technologie; soit mobile, tablette ou ordinateur.

Finalement, les visiteurs pourront constater qu’une nouvelle section s’ajoute; le géocaching. À la suite d’un investissement provenant du pacte rural de la MRC de Nicolet-Yamaska, Tourisme Nicolet-Yamaska développe un réseau de caches afin de rendre la région attrayante pour les amateurs de cette activité de plus en plus populaire. À l’été 2016, l’ensemble des municipalités de la région aura plusieurs caches; une nouvelle façon de découvrir!

Le lancement de la saison touristique est aussi l’occasion de présenter notre nouveau circuit du patrimoine religieux nicolétain! Conçu au cours de l’année 2015, ce circuit répond aux attentes de notre clientèle de passage à notre bureau d’information touristique. Nicolet est une ville que l’on identifie rapidement à l’histoire et à l’architecture de ces bâtiments religieux. Les visiteurs désiraient en apprendre davantage sur notre patrimoine. C’est pourquoi nous nous sommes penchés sur la question afin de trouver un moyen de rendre accessible l’histoire et la richesse de ces communautés établies à Nicolet; telles que les Sœurs de l’Assomption de la Sainte Vierge, les Sœurs Grises, les Pères Montfortains, les Filles de la Sagesse et les Sœurs du Précieux-Sang, etc.

Notre circuit est disponible via l’application Baladodécouverte. Cette application mobile gratuite sur les téléphones intelligents et tablettes (Android et iOS) permet le téléchargement unique d’un circuit lorsque vous avez accès au WiFi. Afin de permettre à notre clientèle hors Québec d’accéder au circuit, une version anglaise est aussi disponible. Nous invitons les gens à venir télécharger à notre bureau d’information touristique le circuit pour ensuite prendre la route et partir à la découverte!

Du côté des médias sociaux, le lancement de la saison était l’occasion pour l’équipe de lancer son premier snapchat! Cette application sera l’occasion de faire découvrir la région avec une pointe d’humour et d’atteindre une clientèle plus jeune!

À ces nouveautés, s’ajoute un service de client-mystère offert gratuitement aux membres de l’organisme. Ce service sera offert par la SADC de Nicolet-Bécancour, guidé par l’Office de tourisme. «C’est une façon d’améliorer l’expérience des attraits, tout en utilisant les services déjà offerts par un organisme partenaire, soit la SADC. C’est une belle forme de collaboration que nous tenterons de développer dans le futur» note Jérôme Gagnon.

Toujours du côté des partenaires, un concours sera lancé durant la saison estivale afin d’animer la route des Navigateurs, soit la route 132. En collaboration avec Tourisme Bécancour, les visiteurs seront invités à prendre un cliché avec le fleuve, ou à un attrait se retrouvant sur cette route et de le partager sur les pages Facebook des deux organisations. Ceux-ci courront la chance de gagner un forfait à l’Hôtel Montfort ou au Manoir Bécancourt, en plus de remporter un des deux paniers cadeaux remplis de produits régionaux. Une autre chance de vous gâter en profitant d’un passage dans la région, soyez à l’affût de nos pages et préparer votre itinéraire!

C’est une saison touristique occupée qui attend la région et c’est avec bonheur que nous vous accueillerons pour que vous passiez un bon moment chez nous, à Nicolet-Yamaska!

D’autres nouveautés sur le territoire : Gîte et boutique Les Marguerites à Saint-Léonard d’Aston, le Spa les Centciels et le Café Montfort, l’exposition du 30e au musée des religions, l’exposition sur le 125e anniversaire de Rodolphe-Duguay…

Visitez le www.tourismenicoletyamaska.com pour tout savoir!